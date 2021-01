Daydreamer, Can Yaman pronto a recitare con Alessandra Mastronardi in Sandokan (Di venerdì 22 gennaio 2021) La star di Daydreamer, Can Yaman, potrebbe aver trovato la sua protagonista femminile per Sandokan nella bella e talentosa Alessandra Mastronardi. Leggi su comingsoon (Di venerdì 22 gennaio 2021) La star di, Can, potrebbe aver trovato la sua protagonista femminile pernella bella e talentosa

Sara27325253 : RT @Lii_dia_: Una doccia fredda per Can Divit per favore?? #DayDreamer #DayDreamerPrimeTime - fede_contarino : RT @1994BizzleJ: Gente che: “spero non partecipi a Sanremo perché sennò alimenta il gossip” (quando lo alimentano loro con sti commenti squ… - unatipas : RT @demetozitalyofc: Sanem e Can ci aspettano il prossimo Martedì 26 Gennaio a partire dalle 21:20 su Canale 5??Continuiamo a seguire questa… - SimoVaniglia : RT @demetozitalyofc: Sanem e Can ci aspettano il prossimo Martedì 26 Gennaio a partire dalle 21:20 su Canale 5??Continuiamo a seguire questa… - Doretta43532738 : @Le_Yamanine @dmtzdmr @QuiMediaset_it @FARKTRGT @GoldYapim @cagribayrak1980 @samish80 @aydan_m_ @1Sanaat… -