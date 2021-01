A Mazara una mamma positiva al Covid partorisce il suo quinto figlio (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Nell'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo il primo parto da paziente Covid. Si tratta di una giovane madre positiva asintomatica, che ha dato alla luce un bambino di 3 chili e 400 grammi. Il parto è stato eseguito in una delle due sale parto dell'ospedale, secondo il più rigido protocollo di sicurezza. Subito dopo il parto, madre e bambino sono stati trasferiti su ambulanze differenti nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Cervello di Palermo, centro di riferimento ostetrico per gestanti e puerpuere Covid positive. La paziente, che ha 30 anni ed è al suo quinto figlio, arrivata nel presidio ospedaliero già in travaglio avanzato, è stata immediatamente sottoposta a tampone rapido e molecolare risultati entrambi positivi. Dati i ristretti margini di tempo, ... Leggi su agi (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Nell'ospedale "Abele Ajello" didel Vallo il primo parto da paziente. Si tratta di una giovane madreasintomatica, che ha dato alla luce un bambino di 3 chili e 400 grammi. Il parto è stato eseguito in una delle due sale parto dell'ospedale, secondo il più rigido protocollo di sicurezza. Subito dopo il parto, madre e bambino sono stati trasferiti su ambulanze differenti nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Cervello di Palermo, centro di riferimento ostetrico per gestanti e puerpuerepositive. La paziente, che ha 30 anni ed è al suo, arrivata nel presidio ospedaliero già in travaglio avanzato, è stata immediatamente sottoposta a tampone rapido e molecolare risultati entrambi positivi. Dati i ristretti margini di tempo, ...

Asp Trapani, all'Abele Ajello primo parto Covid del trapanese

E' stato effettuato nell'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo il primo parto da paziente Covid. Si tratta di una giovane madre di ...