USA, richieste sussidi disoccupazione calano più del previsto (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – calano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 15 gennaio, i “claims” sono risultati pari a 900.000 unità, in flessione di 26 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 926.000 (965.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per richieste in calo fino a 910 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 848.000 unità in aumento di 23.500 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (824.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana all’8 gennaio, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) –ledio allanegli USA. Nella settimana al 15 gennaio, i “claims” sono risultati pari a 900.000 unità, in flessione di 26 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 926.000 (965.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano perin calo fino a 910 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 848.000 unità in aumento di 23.500 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (824.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana all’8 gennaio, ...

