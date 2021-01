Una serra per coltivare piante di marijuana in soffitta, arrestata dalla Finanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) FERMO - I finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Fermo, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all'interno della soffitta, collegata all'abitazione con una scala ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 21 gennaio 2021) FERMO - I finanzieri del Gruppo della Guardia didi Fermo, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all'interno della, collegata all'abitazione con una scala ...

Ultime Notizie dalla rete : Una serra Una serra per coltivare piante di marijuana in soffitta, arrestata dalla Finanza Corriere Adriatico Montelupo. Una settimana di iniziative in occasione del Giorno della Memoria

Da segnalare mercoledì 27 gennaio l’intervista con Camilla Brunelli, direttrice del Museo della Deportazione e il 30 gennaio l’intervista a Laura Forti autrice del libro “Forse mio padre” ...

Da segnalare mercoledì 27 gennaio l'intervista con Camilla Brunelli, direttrice del Museo della Deportazione e il 30 gennaio l'intervista a Laura Forti autrice del libro "Forse mio padre" ...