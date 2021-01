Una campagna per far riflettere i No-Vax (Di giovedì 21 gennaio 2021) Son tante ormai le campagne pubblicitarie Pro-vax che girano in modo virale.E, come ogni campagna pubblicitaria, quella che più rimane impressa è sicuramente quella che abbia usato delle immagini di impatto (chiare e non equivoche a tutti) con una quantità di parole calibrata in modo da rimanere rapidamente impressa e la cui interpretazione possa essere orientata in un verso o... in quello diametralmente opposto, a seconda di orientamenti, età, genere, proprie idee e modo di essere. È il caso delle immagini ideate e diffuse da Samuele Lorenzo, che ha ideato una campagna volta a riprendere e sintetizzare, con un briciolo di ironia (che di questi tempi non guasta) l’attuale dibattito sulla campagna di vaccinazione attraverso l’espressione usata (spesso sui social media) dai No-vax per giustificare, a loro modo, la posizione contro il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Son tante ormai le campagne pubblicitarie Pro-vax che girano in modo virale.E, come ognipubblicitaria, quella che più rimane impressa è sicuramente quella che abbia usato delle immagini di impatto (chiare e non equivoche a tutti) con una quantità di parole calibrata in modo da rimanere rapidamente impressa e la cui interpretazione possa essere orientata in un verso o... in quello diametralmente opposto, a seconda di orientamenti, età, genere, proprie idee e modo di essere. È il caso delle immagini ideate e diffuse da Samuele Lorenzo, che ha ideato unavolta a riprendere e sintetizzare, con un briciolo di ironia (che di questi tempi non guasta) l’attuale dibattito sulladi vaccinazione attraverso l’espressione usata (spesso sui social media) dai No-vax per giustificare, a loro modo, la posizione contro il ...

Ultime Notizie dalla rete : Una campagna Rifiuti abbandonati, una campagna che divide la città Il Tirreno Come e perché il Wall Street Journal non ha lodato troppo il discorso di Biden

Toti: “Campagna acquisti del governo continua. Partito di Conte? Non mi interessa”

Partita come una polpetta avvelenata da campagna elettorale, con il contributo decisivo dei vertici della CIA e dell'FBI, e la benedizione della Casa Bianca di Obama, si trasformò in un vero e proprio ...