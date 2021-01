TikTok: “blackout challenge” e muore una bambina di 10 anni a Palermo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Negli ultimi tempi su TikTok ha preso piede la “blackout challenge”, una sorta di sfida social che consiste nel legarsi al collo corde od oggetti simili; una pratica molto rischiosa per coloro che vi si cimentano. La diffusione di questi video è, nei limiti del possibile, bloccata dagli algoritmi di TikTok, ma qualche video è riuscito a sfuggire al serrato sistema di controlli imposto dal sistema. Caduta vittima di questa sciagurata challenge una bambina di Palermo di soli 10 anni che, ieri sera, è stata trovata dal padre mentre era in bagno, priva di sensi, con la cinta di un asciugamano stretta attorno alla gola; l’altra estremità era attaccata alla sbarra appendi asciugamano, come se la bambina si fosse impiccata. Portata ... Leggi su trendit (Di giovedì 21 gennaio 2021) Negli ultimi tempi suha preso piede la “”, una sorta di sfida social che consiste nel legarsi al collo corde od oggetti simili; una pratica molto rischiosa per coloro che vi si cimentano. La diffusione di questi video è, nei limiti del possibile, bloccata dagli algoritmi di, ma qualche video è riuscito a sfuggire al serrato sistema di controlli imposto dal sistema. Caduta vittima di questa sciagurataunadidi soli 10che, ieri sera, è stata trovata dal padre mentre era in bagno, priva di sensi, con la cinta di un asciugamano stretta attorno alla gola; l’altra estremità era attaccata alla sbarra appendi asciugamano, come se lasi fosse impiccata. Portata ...

