Stati Uniti, Schwarzenegger si vaccina al drive-in e pubblica il video: “Mai stato più felice di aspettare in fila” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Non sono mai stato più felice di aspettare in fila. Se sei idoneo, unisciti a me e iscriviti per ottenere il tuo vaccino”. Lo ha scritto Arnold Schwarzenegger su Facebook postando il video della sua vaccinazione effettuata in uno dei drive-in allestiti in tutti gli Stati Uniti per la somministrazione delle dosi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Non sono maipiùdiin. Se sei idoneo, unisciti a me e iscriviti per ottenere il tuo vaccino”. Lo ha scritto Arnoldsu Facebook postando ildella suazione effettuata in uno dei-in allestiti in tutti gliper la somministrazione delle dosi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteorenzi : Oggi è una giornata molto emozionate per tanti di noi. @JoeBiden diventa il 46’ Presidente degli Stati Uniti d’Amer… - TeresaBellanova : Guarda alle donne che l'hanno preceduta #KamalaHarris, al loro esempio, alle loro battaglie. Lei che oggi diventa l… - elenabonetti : “La gioia arriva all'alba”. Oggi è un nuovo giorno negli Stati Uniti, un giorno di speranza, a lungo atteso, per i… - Noovyis : (Stati Uniti, Schwarzenegger si vaccina al drive-in e pubblica il video: “Mai stato più felice di aspettare in fila… - PlurifandomG : RT @italianarmyfam_: ?? Kamala Harris, Vice Presidente degli Stati Uniti, ha iniziato a seguire i BTS su Twitter! In precedenza aveva aggi… -