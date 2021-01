Spari vicino al cimitero di Verolanuova. Era un cacciatore di frodo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Verolanuova(Brescia) 21 gennaio 2020 - I carabinieri, durante il consueto servizio di perlustrazione del territorio, sentono sparare nei campi vicino al cimitero, si inoltrano nella campagna e ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 21 gennaio 2021)(Brescia) 21 gennaio 2020 - I carabinieri, durante il consueto servizio di perlustrazione del territorio, sentono sparare nei campial, si inoltrano nella campagna e ...

Un mondo senza armi nucleari. L'obiettivo adesso è più vicino

A cercare di impedire che siano sparate le une contro le altre, finora è stata la dottrina della deterrenza, ovvero la minaccia della distruzione reciproca. Un simile equilibrio risulta evidentemente ...

I carabinieri, durante il consueto servizio di perlustrazione del territorio, sentono sparare nei campi vicino al cimitero, si inoltrano nella campagna e sorprendono un cacciatore di frodo intento a r ...

