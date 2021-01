Quando esce Stranger Things 4? Ecco la data ufficiale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tra le serie portanti del catalogo Netflix spicca sicuramente Stranger Things, che nel 2019 è arrivata alla sua terza stagione, dopo gli eccellenti ascolti e pareri della critica arrivati fin dalla prima serie di episodi, inuaugurati nel 2016. Trama Le vicende, ambientate negli anni 80 in un paesino dell’Arizona, negli Stati Uniti mettono al centro la sparizione di un bambino unita all’improvvisa presenza di una ragazzina misteriosa dotata di poteri telecinetici.che è sfuggita da un laboratorio, il tutto contornato dalla presenza enigmatica del mondo dei Sottosopra, un’oscura “dimensione parallela” al nostro mondo, popolata da creature mostruose. Elementi come il “fattore nostalgia” nei confronti degli anni 80, unite alle interpretazioni di attori già piuttosto noti, come Winona Ryder, David Harbour e Matthew Modine ha contribuito all’ottimo successo ... Leggi su giornal (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tra le serie portanti del catalogo Netflix spicca sicuramente, che nel 2019 è arrivata alla sua terza stagione, dopo gli eccellenti ascolti e pareri della critica arrivati fin dalla prima serie di episodi, inuaugurati nel 2016. Trama Le vicende, ambientate negli anni 80 in un paesino dell’Arizona, negli Stati Uniti mettono al centro la sparizione di un bambino unita all’improvvisa presenza di una ragazzina misteriosa dotata di poteri telecinetici.che è sfuggita da un laboratorio, il tutto contornato dalla presenza enigmatica del mondo dei Sottosopra, un’oscura “dimensione parallela” al nostro mondo, popolata da creature mostruose. Elementi come il “fattore nostalgia” nei confronti degli anni 80, unite alle interpretazioni di attori già piuttosto noti, come Winona Ryder, David Harbour e Matthew Modine ha contribuito all’ottimo successo ...

MauroPavesi1 : RT @silviagianatti: Francesca Michielin può fare tutto. Ma quando fa quello che esce domani io impazzisco. Testo perfetto su voci che si fo… - lucafontana06 : RT @silviagianatti: Francesca Michielin può fare tutto. Ma quando fa quello che esce domani io impazzisco. Testo perfetto su voci che si fo… - MirkoThePanda : Va bene che esce quando vuole, ma non potete zittire chi anche come me si preoccupa più della sua salute! #tzvip - bakagiuly : comunque stavo pensando una cosa, è da due anni che quando faccio il gioco della lattina mi esce sempre la stessa l… - etherealgraysxn : RT @chetrashhh: Zenga:'Se Tommaso esce, la finale la fanno il giorno dopo' Parli poco, ma quando parli dici solo cose giuste ?????? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Quando esce Decreto Ristori 5 in ritardo: quando esce. Tutti i bonus e gli aiuti The Italian Times Hawkeye: trama, cast e data d’uscita della serie TV Marvel

Occhio di falco sarà il protagonista di Hawkeye, serie TV a lui dedicata in arrivo in streaming su Disney+. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Sanremo, le ultime indiscrezioni: comunque vada, sarà un bel casino

L’attenzione dell’Italia è tutta sulla crisi politica, ma io credo che questo grave problema non ci possa distogliere da quello che sta succedendo a Sanremo. Per questo vorrei aggiungere qualcosa all’ ...

Occhio di falco sarà il protagonista di Hawkeye, serie TV a lui dedicata in arrivo in streaming su Disney+. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.L’attenzione dell’Italia è tutta sulla crisi politica, ma io credo che questo grave problema non ci possa distogliere da quello che sta succedendo a Sanremo. Per questo vorrei aggiungere qualcosa all’ ...