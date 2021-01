Lazio - Parma, un'occasione per due (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una settimana di cattive notizie per la Lazio, dopo la festa del derby: l'operazione - lampo subita per un'appendicite da Luis Alberto, e quella da programmare per la caviglia dolente di Luiz Felipe. ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una settimana di cattive notizie per la, dopo la festa del derby: l'operazione - lampo subita per un'appendicite da Luis Alberto, e quella da programmare per la caviglia dolente di Luiz Felipe. ...

SkySport : ULTIM'ORA LAZIO Luis Alberto operato d'urgenza per attacco di appendicite Lo spagnolo out sicuramente contro Parma… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - sityhalfah : LIVE STREAMING : DATE : Jan, 21 2021 Lazio vs Parma Coppa Italia - Italia click here :… - MomentiCalcio : #CoppaItalia: oggi #LazioParma. Le probabili formazioni e dove vedere il match - salinasjg : ?? Italia ???? ?? Lazio vs Parma ?? Lazio DO y Under 3.5 (-125) ??: *1U* ?: 14:15 pm Joe Picks -