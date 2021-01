Juve, riparti da Juan Cuadrado! (Di giovedì 21 gennaio 2021) Prestazione clamorosa. Stantuffo perenne e costante, classico pendolino su e giù per la corsia di destra, applicazione e sacrificio in fase difensiva: Juan Cuad Leggi su 90min (Di giovedì 21 gennaio 2021) Prestazione clamorosa. Stantuffo perenne e costante, classico pendolino su e giù per la corsia di destra, applicazione e sacrificio in fase difensiva:Cuad

manu67915486 : @giusdr @marcoazzi66 @DiegoPassaro No, con la fiorentina hai avuto lo stesso atteggiamento che hai avuto con la juv… - gino_morelli : @marcoazzi66 Ma quale rispetto per la Juve.... Inter ti ha dimostrato che se giochi compatto e riparti fai male Ma… - pinosigno5 : @jo19N26 @Hiroshishiba75 4-2-4 ancelottiano, la juve può solo cercare di minare sull'equilibrio del Napoli, se gli… - GalvaniM : @_dajedepunta_ @emme1963 Invece è proprio il contrario. È tenendo Fonseca che in 3/4 anni costruisci. Se cambi ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve riparti Il veto irremovibile di Andrea Agnelli sul ritorno di Antonio Conte alla Juventus Sport Fanpage Juventus – Napoli 2-0 le Pagelle: Cuadrado dominante, Ronaldo da record. Insigne stecca

Juventus - Napoli 2 a 0 con i bianconeri che si portano a casa la Supercoppa Italiana: i bianconeri si riprendono, Napoli sottotono.

Insigne, i quotidiani lo distruggono: "Tre rigori sbagliati con la Juve fanno una prova"

I giudizi dei quotidiani nei confronti di Lorenzo Insigne sono molto duri. Per il capitano azzurro è il terzo rigore sbagliato contro i bianconeri in carriera.

Juventus - Napoli 2 a 0 con i bianconeri che si portano a casa la Supercoppa Italiana: i bianconeri si riprendono, Napoli sottotono.I giudizi dei quotidiani nei confronti di Lorenzo Insigne sono molto duri. Per il capitano azzurro è il terzo rigore sbagliato contro i bianconeri in carriera.