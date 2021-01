505 Games annuncia Puzzle Quest 3 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il publisher internazionale di videogiochi 505 Games ha oggi annunciato Puzzle Quest 3 (PQ3), un nuovo capitolo del franchise Puzzle-RPG innovativo e di grande successo. Questa sarà la prima uscita ufficiale sotto 505 Games, dopo la recente acquisizione di Infinity Plus Two, lo studio australiano sviluppatore di videogiochi e creatori dell’acclamata serie Puzzle Quest, che ha generato oltre 200 milioni di dollari di entrate e ha accumulato circa 32 milioni di utenti a livello globale con il franchise. Il team è sulla buona strada per consegnare PQ3 come titolo multipiattaforma free-to-play (F2P) che verrà lanciato più avanti nel corso dell’anno. “Dopo continue richieste da parte dei fan negli ultimi dieci anni per un nuovo capitolo ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il publisher internazionale di videogiochi 505ha oggito3 (PQ3), un nuovo capitolo del franchise-RPG innovativo e di grande successo.a sarà la prima uscita ufficiale sotto 505, dopo la recente acquisizione di Infinity Plus Two, lo studio australiano sviluppatore di videogiochi e creatori dell’acclamata serie, che ha generato oltre 200 milioni di dollari di entrate e ha accumulato circa 32 milioni di utenti a livello globale con il franchise. Il team è sulla buona strada per consegnare PQ3 come titolo multipiattaforma free-to-play (F2P) che verrà lanciato più avanti nel corso dell’anno. “Dopo continue richieste da parte dei fan negli ultimi dieci anni per un nuovo capitolo ...

