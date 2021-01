Willy Monteiro oggi avrebbe compiuto 22 anni: inaugurato un parco a suo nome (Di mercoledì 20 gennaio 2021) oggi Willy avrebbe dovuto compiere 22 anni, forse non serve specificare che si parla di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a Colleferro. Probabilmente però è efficace ricordare episodi drammatici come quello avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre, affinché certi avvenimenti non si ripetano più. oggi, nel giorno del suo compleanno, il suo paese, Paliano, ha deciso di rinominare un parco che porta e porterà il suo nome. Il sindaco, Domenico Alfieri, ha inaugurato il parco comunale con queste parole “La nostra comunità esprime con forza la volontà di ricordare un ragazzo che con la sua morte ci ha lasciato un profondo insegnamento: vivere per gli altri e non nell’indifferenza“. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021)dovuto compiere 22, forse non serve specificare che si parla diDuarte, il ragazzo ucciso a Colleferro. Probabilmente però è efficace ricordare episodi drammatici come quello avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre, affinché certi avvenimenti non si ripetano più., nel giorno del suo compleanno, il suo paese, Paliano, ha deciso di rinominare unche porta e porterà il suo. Il sindaco, Domenico Alfieri, hailcomunale con queste parole “La nostra comunità esprime con forza la volontà di ricordare un ragazzo che con la sua morte ci ha lasciato un profondo insegnamento: vivere per gli altri e non nell’indifferenza“. ...

