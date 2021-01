The Boys 3: arriva l'episodio dedicato a Herogasm, la spudorata miniserie a fumetti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La serie a fumetti Herogasm, spin-off di The Boys, sarà adattata in un episodio della terza stagione dello show firmato da Eric Kripke. Leggi su nospoiler (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La serie a, spin-off di The, sarà adattata in undella terza stagione dello show firmato da Eric Kripke.

The Boys 3: riparte la produzione della serie Amazon. Ecco le ultime novità e una foto da Erin Moriarty

La terza stagione di The Boys sta per ripartire: Erin Moriarty pubblica un'ultima foto prima dell'inizio delle riprese.

