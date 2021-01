Sondaggi, Piepoli tira la giacca a Mattarella: «Con il suo favore lista Conte oltre il 10 per cento» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dell’ipotetico partito di Conte parlano tutti nei palazzi della politica. E anche questa è una moda lasciata in eredità dalla Seconda Repubblica: in principio Dini, poi Monti, ora (forse) Conte. Ma quanto varrebbe in voti un’eventuale sigla guidata da Giuseppi? «Del doman non v’è certezza», premette Nicola Piepoli citando Lorenzo il Magnifico. Tanto più che, aggiunge parodiando Il Rigoletto, «l’opinione pubblica è “mobile qual piuma al vento”». Il Sondaggista subordina la propria previsione sul quantum elettorale del partito di al verificarsi di due condizioni: l’incoraggiamento di Mattarella e una lista farcita di civil servant e non di scarti dei partiti. Piepoli: il premier deve arruolare solo civil servant Si tratta, ovviamente, di presupposti necessari ma non ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dell’ipotetico partito diparlano tutti nei palazzi della politica. E anche questa è una moda lasciata in eredità dalla Seconda Repubblica: in principio Dini, poi Monti, ora (forse). Ma quanto varrebbe in voti un’eventuale sigla guidata da Giuseppi? «Del doman non v’è certezza», premette Nicolacitando Lorenzo il Magnifico. Tanto più che, aggiunge parodiando Il Rigoletto, «l’opinione pubblica è “mobile qual piuma al vento”». Ilsta subordina la propria previsione sul quantum elettorale del partito di al verificarsi di due condizioni: l’incoraggiamento die unafarcita di civil servant e non di scarti dei partiti.: il premier deve arruolare solo civil servant Si tratta, ovviamente, di presupposti necessari ma non ...

