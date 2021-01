Poste acquista il 51% dei cinese Sengi | prima estera nel gruppo

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per lavolta una societentrer a far parte delItaliane contribuendo ai risultati consolidati di. Si rafforza la partnership nel mercato dell e - commerce tra Italia ...

sole24ore : Poste Italiane acquista il 51% della cinese Sengi Express - BearBull89 : @cris_cersei È Poste che acquista una piccola società società di Hong Kong.Leggete bene - Brunoce : Poste Italiane acquista il 51% della cinese Sengi Express @sole24ore - pier71432790 : @Msimona69 @MilanoFinanza È poste che acquista. Legga meglio. ?? - EllySweetness : Possibile che si dovrà aspettare meno di 2/3 mesi per le cose ordinate da Aliexpress?! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Poste acquista

Aumentati del 39% i punti di ricarica nel 2020. Molte però rimangono le differenze tra le regioni. Ormai si sente parlare tutti i giorni di auto elettriche. E l’auto del futuro che realizza finalmente ...Poste Italiane e IP hanno siglato un accordo in esclusiva per 4 punti di ritiro in Toscana dedicati agli acquisti on-line, alla spedizione di pacchi preaffrancati e di resi dai principali siti e-comme ...