Lazio | ahi Luiz Felipe | necessari 2-3 mesi di stop per il problema alla caviglia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Qualche mese die stagione praticamente finita. Secondo quanto riportato dal ‘Messaggero’ potrebbe essersi concluso in anticipo il campionato del difensore della. Dopo il consulto in Germania è stata evidenziata la necessità di sottoporre il calciatore a un’operazione in artroscopia per sistemare la cartilagine della. Si parla di 2-3die lo staff medico biancoceleste gli consiglia di aspettare a fine stagione anche se il 23enne brasiliano preferirebbe anticipare i tempi dell’operazione perché teme di compromettere la propria carriera. SportFace.