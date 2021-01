GF Vip, Cecilia Capriotti si scaglia contro la tata di Zorzi: “Ti denuncio” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Uscita dal Grande Fratello Vip Cecilia Capriotti è un “diavolo”. A farle perdere le staffe sarebbe stata una persona molto vicina ad una persona a lei davvero molto cara all’interno della casa del Grande Fratello Vip a cui ha voluto indirizzare anche una “cartolina” poco prima della sua eliminazione. Si tratta infatti della tata di Tommaso Zorzi, una persona nota sui social con la quale non correrebbe affatto buon sangue. Cecilia Capriotti contro la tata di Zorzi Tutto sarebbe nato con un commento della tata di Zorzi, anche lei di nome Cecilia, che avrebbe sentenziato in maniera poco carina nei confronti dell’età della Capriotti, un tema già ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Uscita dal Grande Fratello Vipè un “diavolo”. A farle perdere le staffe sarebbe suna persona molto vicina ad una persona a lei davvero molto cara all’interno della casa del Grande Fratello Vip a cui ha voluto indirizzare anche una “cartolina” poco prima della sua eliminazione. Si tratta infatti delladi Tommaso, una persona nota sui social con la quale non correrebbe affatto buon sangue.ladiTutto sarebbe nato con un commento delladi, anche lei di nome, che avrebbe sentenziato in maniera poco carina nei confronti dell’età della, un tema già ...

