Andretta | cumulo di pena per un 30enne che finisce in carcere

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto un trentenne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzionili del Tribunale di Benevento. L’ordinanza scaturisce da un provvedimento didiper i reati di insolvenza fraudolenta, maltrattamenti contro familiari, violazione di domicilio, evasione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Dopo le formalità di rito il trentenne è stato tradotto alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi per l’espiazione delladi 4 anni e mezzo di reclusione. Tale risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità. L'articolo ...

