Tredici ore in video in tre giorni: Enrico Mentana prova a battere il suo stesso record (ma non ci riesce: ecco qual è) (Di martedì 19 gennaio 2021) Mentre la tempesta scuote i palazzi della politica, c’è almeno una granitica certezza cui appigliarsi: la Maratona Mentana. Fedele al motto «perché giocare di sottrazione quando puoi moltiplicare?», Enrico Mentana è il leader forte che con un occhio guarda ai numeri della fiducia a Conte con l’altro al pallottoliere «maratonesco» per provare a battere se stesso. Eguagliare le venti ore consecutive in video è complicato – il record è del 4 marzo 2018, in occasione delle elezioni politiche italiane – ma il direttore del Tg di La7 ha tentato un’altra strategia: spalmare su tre giorni la maratona, prima con la doppietta sulla crisi del Governo Conte, poi con lo «specialone» per l’insediamento di Joe Biden. Tredici ORE IN ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Mentre la tempesta scuote i palazzi della politica, c’è almeno una granitica certezza cui appigliarsi: la Maratona. Fedele al motto «perché giocare di sottrazione quando puoi moltiplicare?»,è il leader forte che con un occhio guarda ai numeri della fiducia a Conte con l’altro al pallottoliere «maratonesco» perre ase. Eguagliare le venti ore consecutive inè complicato – ilè del 4 marzo 2018, in occasione delle elezioni politiche italiane – ma il direttore del Tg di La7 ha tentato un’altra strategia: spalmare su trela maratona, prima con la doppietta sulla crisi del Governo Conte, poi con lo «specialone» per l’insediamento di Joe Biden.ORE IN ...

FQMagazineit : Tredici ore in video in tre giorni: Enrico Mentana prova a battere il suo stesso record (ma non ci riesce: ecco qua… - F1WEBit : #F1 #19gennaio 40 anni fa veniva firmato il primo patto della concordia, poi la Ferrari l’ha rinnovato alle sue co… - shotaroodz : Non vrdo l’ora che passino tredici ore e mezza ?? - gmgiua : @stanzaselvaggia @CarloCalenda @RadioCapital_fm Però ci ha pensato tredici ore ?? - Nonhofantasia6 : Tredici ore di sonno addosso credo di essere morto. Help plox -

Ultime Notizie dalla rete : Tredici ore Tredici ore in video in tre giorni: Enrico Mentana prova a battere il suo stesso record (ma non ci riesce:… Il Fatto Quotidiano Brescia, un’altra cessione: Sabelli va a Empoli, affare chiuso nella notte

L’esterno destro, inamovibile con qualsiasi allenatore, era prossimo alla scadenza di contratto. Cellino ha deciso di privarsene, ora lo troverà da avversario ...

Coronavirus, ultime notizie: 8.824 nuovi positivi e 377 vittime, aumentano terapie intensive e ricoveri

Sono oggi 8.824 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, in calo rispetto ai 12.545 di ieri, ma con soli 158.674 tamponi effettuati (ieri 211.078), con una percentuale di positivi rispetto ai tamponi del 5 ...

L’esterno destro, inamovibile con qualsiasi allenatore, era prossimo alla scadenza di contratto. Cellino ha deciso di privarsene, ora lo troverà da avversario ...Sono oggi 8.824 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, in calo rispetto ai 12.545 di ieri, ma con soli 158.674 tamponi effettuati (ieri 211.078), con una percentuale di positivi rispetto ai tamponi del 5 ...