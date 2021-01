Le balene stanno riconquistando i poli e tornano a casa

Leggi su viagginews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo anni e anni di lontananza dalenel loro habitat e riconquistano i. Finalmente una buona notizia per il mondo animale e, nello specifico, per le meravigliose. Se scorrendo sui principali siti di informazione non facciamo altro che vedere news tragiche, oggi Focus ci regala un po’ di speranza. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com