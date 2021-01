Kingdoms of Amalur | Re-Reckoning | svelata la data d’uscita per Switch

Leggi su tuttotek

(Di martedì 19 gennaio 2021) Laperdiof: Re-è statadirettamente da THQ Nordic, il dlc “Fatesworm” invece uscirà successivamente sempre nel 2021 THQ Nordic, editore austriaco, ha da poco svelato con un trailer ladi rilascio e pubblicazione diof: Re-per Nintendo. Il titolo già uscito per PS4, Xbox e PC a settembre dell’anno scorso si appresta dunque a sbarcare sulla consolle portatile di Nintendo. In questa versione saranno inclusi i 3 DLC del gioco, mentre per il nuovo DLC “Fatesworn” bisognerà aspettare qualche mese in più.of: Re-...