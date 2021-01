Viabilità Roma Regione Lazio del 18-01-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 gennaio 2021)18 GENNAIOORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST RIAPERTA AL TRAFFICO LA CASSIA BIS VEIENTANA, INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE, PERMANGONO LUNGHE CODE DA CESANO A VIA DELLA GIUSTINIANA PER IL TRASPORTO PUBBLICO PARTITO OGGI IL NUOVO SERVIZIO BUS LINEA S DI ASTRAL INFOMOBILITA CHE AFFIANCHERA’ LE LINEE METROPOLITANE DI ...