Uomini e Donne, oggi: Gemma di nuovo delusa, Maurizio le dice addio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tra Maurizio e Gemma Galgani a Uomini e Donne non procede più a gonfie vele, il cavaliere decide di interrompere la loro frequentazione Inizia oggi 18 gennaio 2021 una nuova settimana di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, come spesso accade si inizia da Gemma Galgani. La dama farà i conti con l'ennesima delusione, in studio racconta di aver sentito pochissimo Maurizio Guerci. La dama torinese nelle precedenti puntate aveva già detto che il cavaliere era stato poco presente nei suoi confronti durante le festività natalizie. Gemma Galgani ha raccontato che lo scorso 26 dicembre mentre erano al telefono lui le ha staccato dopo aver sentito il citofono ...

