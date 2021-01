Ricciardi | Serve chiusura forte di 3-4 settimane

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “In questo momento la circolazione” di Sars-CoV-2 ”è talmente alta in tutta Italia che servirebbe un raffreddamento” della curva epidemica “e questo purtroppo lo si può ottenere solo con unamolto energica, molto. Non per mesi, ma per 3-4”. Torna a ribadire la necessità di un lockdown Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza coronavirus e docente di Igiene all’università Cattolica, ospite ad Agorà su Rai3. L’approccio dell’Italia a colori va bene in un’altra fase, secondo l’esperto. “Di fatto quello che succede in questo momento è che queste misure che io ho sempre caldeggiato”, basate su “adeguare le scelte” in termini di restrizioni “alla circolazione del virus negli specifici territori, vanno molto bene soprattutto nella fase discendente di ...