Prada Cup | Luna Rossa | la barca più veloce del weekend! A quanti nodi andava? E in km h… Record notevole

Luna Rossa è stata l'imbarcazione più veloce durante il primo weekend della Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America's Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il team italiano ha portato a casa due vittorie contro American Magic (la seconda grazie alla scuffiata degli statunitensi) e due sconfitte contro Ineos Uk (la prima per 28" a causa di una brutta partenza, la seconda dopo aver subito un sorpasso a metà gara). L'imbarcazione sponsorizzata da Prada e Pirelli si giocherà l'accesso diretto alla Finale della Prada Cup in occasione delle due regate contro Ineos Uk in programma nel fine settimana: serviranno due successi contri i britannici per staccare il pass per l'atto conclusivo, ...

