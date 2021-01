Minori e giudici onorari, l’avv. Mazzola: “Su conflitto interessi bene circolare Csm” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA -“Se nel secolo scorso il minore era relegato al ruolo di soggetto passivo all’interno delle relazioni familiari, oggi in un quadro giuridico in cui il concetto di patria potestà ha ceduto il passo a quello di responsabilità genitoriale il minore è considerato titolare di posizioni giuridiche soggettive“. Parte da questo assunto cruciale l’approfondimento giuridico che l’avvocata Maria Antonietta Laura Mazzola, anche docente e ricercatrice, ha inviato in esclusiva all’agenzia Dire che su questi temi spesso interviene nell’ambito dell’inchiesta DireDonne ‘Mamme coraggio‘. Leggi su dire (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA -“Se nel secolo scorso il minore era relegato al ruolo di soggetto passivo all’interno delle relazioni familiari, oggi in un quadro giuridico in cui il concetto di patria potestà ha ceduto il passo a quello di responsabilità genitoriale il minore è considerato titolare di posizioni giuridiche soggettive“. Parte da questo assunto cruciale l’approfondimento giuridico che l’avvocata Maria Antonietta Laura Mazzola, anche docente e ricercatrice, ha inviato in esclusiva all’agenzia Dire che su questi temi spesso interviene nell’ambito dell’inchiesta DireDonne ‘Mamme coraggio‘.

“I giudici onorari minorili- ricorda Mazzola- sono nominati dal ... che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti i minori”. In tal caso il giudice onorario, ...

Cremona, uccise a coltellate la figlia di due anni: Kouao Jacob Danho condannato all’ergastolo

È stato condannato all’ergastolo Kouao Jacob Danho, l’uomo di origini ivoriane che il 22 giugno del 2019 uccise a coltellate la figlia ...

