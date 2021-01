Governo: Conte, 'recovery in Parlamento per prezioso contributo' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Come ho già detto" il Piano nazionale di ripresa e resilienza "arriva qui al Parlamento per consentire a voi di elaborare delle preziose indicazioni. Lo avete già fatto approvando le linee guida, adesso c'è la possibilità di dare un altro prezioso contributo e di dare tutti i suggerimenti, anche di modifica, tutte le migliorie che riterrete nel confronto che proseguirà". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua replica ala Camera. "Avremo ancora la possibilità di interloquire -ha aggiunto il premier- quando raccoglieremo le vostre indicazioni, insieme a quelle delle parti sociali, poi elaboreremo la versione finale del recovery plan e ritorneremo qui in Parlamento". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Come ho già detto" il Piano nazionale di ripresa e resilienza "arriva qui alper consentire a voi di elaborare delle preziose indicazioni. Lo avete già fatto approvando le linee guida, adesso c'è la possibilità di dare un altroe di dare tutti i suggerimenti, anche di modifica, tutte le migliorie che riterrete nel confronto che proseguirà". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella sua replica ala Camera. "Avremo ancora la possibilità di interloquire -ha aggiunto il premier- quando raccoglieremo le vostre indicazioni, insieme a quelle delle parti sociali, poi elaboreremo la versione finale delplan e ritorneremo qui in".

