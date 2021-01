Dad, la protesta degli studenti a Milano: lucchetti all’ufficio scolastico (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Chiuso per incompetenza” si legge sui cartelli appesi agli ingressi dell’ex provveditorato di via Polesine Gli studenti protestano contro la didattica a distanza. E davanti ai cancelli dell’ex provveditorato agli studi di via Polesine questa mattina sono comporsi cartelli con la scritta “Chiuso per incompetenza” e dei lucchetti ai cancelli. Lo riferisce Il Giorno, dando voce ai ragazzi: “Vi chiudiamo fuori come voi avete chiuso fuori noi – spiegano dal Comitato in difesa della scuola, che nella notte hanno dato il via alla loro protesta bloccando gli ingressi dell’ufficio scolastico. Sono stati “otto mesi di immobilismo, dopo i quali siamo ancora costretti a chiedere più spazi, più trasporti, più assunzioni, più soldi”, dice ancora. Al centro della protesta c’è proprio la didattica a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Chiuso per incompetenza” si legge sui cartelli appesi agli ingressi dell’ex provveditorato di via Polesine Glino contro la didattica a distanza. E davanti ai cancelli dell’ex provveditorato agli studi di via Polesine questa mattina sono comporsi cartelli con la scritta “Chiuso per incompetenza” e deiai cancelli. Lo riferisce Il Giorno, dando voce ai ragazzi: “Vi chiudiamo fuori come voi avete chiuso fuori noi – spiegano dal Comitato in difesa della scuola, che nella notte hanno dato il via alla lorobloccando gli ingressi dell’ufficio. Sono stati “otto mesi di immobilismo, dopo i quali siamo ancora costretti a chiedere più spazi, più trasporti, più assunzioni, più soldi”, dice ancora. Al centro dellac’è proprio la didattica a ...

"Chiuso per incompetenza" si legge sui cartelli appesi agli ingressi dell'ex provveditorato agli studi di via Polesine a Milano ...

Si alimenta sempre di più la protesta degli studenti delle scuole secondarie per il rientro a scuola in sicurezza e dei loro genitori. A Milano catene all’ingresso dell’Usr e a Trieste protesta a oltr ...

