Crollo Juve a San Siro | ora a -7 dall’Inter in classifica Che lezione di Conte!

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L’Inter domina il derby d’Italia, contro unamai in partita. L’esperienza di Conte fa la differenza, da rivedere le scelte di Pirlo La vince il maestro, con la “m” minuscola, quello che nei tre anni a Torino è riuscito a valorizzare al massimo la qualità dell’allievo Pirlo, cucendogli laintorno. A Sanl’esperienza di Conte fa la differenza e annichilisce unantus che poco più di 10 giorni fa aveva passeggiato e vinto contro il Milan. L’Inter si dimostra la vera favorita per lo scudetto, probabilmente non l’unica, ma la più organizzata, ordinata, e con la rosa più profonda insieme allantus, mentre il Milan si allarga scaldando Mandzukic e prenotando Tomori. Le scelte degli allenatori la indirizzano: con Frabotta e Ramsey titolari di fatto Pirlo consegna la fascia sinistra al ...