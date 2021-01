Tagli su vaccini Pfizer Quali sono le 6 Regioni ?che si salvano (per ora) (Di domenica 17 gennaio 2021) Gabriele Laganà In una nota l’Ufficio stampa di Domenico Arcuri ha attaccato Pfizer per il "Taglio arbitrario" nelle consegne delle dosi di vaccino della prossima settimana Pfizer ha ridotto le dosi di vaccino anti-coronavirus destinate all'Italia di quasi 165mila unità. È quanto emerge leggendo i dati contenuti in una nota dell'Ufficio stampa del Commissario straordinario per l'emergenza Covid19, Domenico Arcuri. Ciò potrebbe rallentare il programma di vaccinazione iniziato da qualche settimana. Nello stesso documento si sottolinea che solo 6 Regioni, a loro volta, non subiranno Tagli nella distribuzione dei vaccini Pfizer-BioNTech: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 gennaio 2021) Gabriele Laganà In una nota l’Ufficio stampa di Domenico Arcuri ha attaccatoper il "o arbitrario" nelle consegne delle dosi di vaccino della prossima settimanaha ridotto le dosi di vaccino anti-coronavirus destinate all'Italia di quasi 165mila unità. È quanto emerge leggendo i dati contenuti in una nota dell'Ufficio stampa del Commissario straordinario per l'emergenza Covid19, Domenico Arcuri. Ciò potrebbe rallentare il programma di vaccinazione iniziato da qualsettimana. Nello stesso documento si sottolineasolo 6, a loro volta, non subirannonella distribuzione dei-BioNTech: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Mar, Molise, Umbria e Valle ...

