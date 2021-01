Serie A18esima giornata goleada del Crotone contro il Benevento. Simy si conferma ancora una volta bestia nera dei Sanniti

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 17 gennaio 2021)1 Marcatori: Glik (aut) 4°,28°,53°, Vulic 64°, Falque 82°(3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Magallan, Rispoli (Mazzotta), Messias, Zanellato, Vulic (Petruccione), Pereira (Luperto), Riviere (Eduardo),(Rojas). All. Stroppa.(4-5-1): Montipò, Improta (Falque), Tuia (Caldirola), Glik, Barba, Hetemaj, Ionita, Dabo, R.Insigne (Caprari), Sau (Di Serio), Lapadula. All. F. Inzaghi. Arbitro: Simone Sozza di Seregno Assistenti: Bresmes e Robilotta. Quarto giudice a bordo campo Federico Dionisi di Aquila. Addetti Var Nasca e De Meo Ammoniti: Ionita, Dabo, Messias Espulsi: Sau dopo sostituito Recupero: 3 e 4 minuti Angoli: 12 a 5 per il ...