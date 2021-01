Ryan Reynolds | il suo messaggio ad un piccolo fan di Deadpool malato di cancro VIDEO

(Di domenica 17 gennaio 2021) L'interprete diha registrato unper unfandi; ecco il. Supereroi sullo schermo, supereroi nella vita reale, proprio come. L'interprete di, il mercenario chiacchierone della Marvel, ha infatti registrato unper un giovane fandi. Brody Dery, 11 anni, è purtroppo affetto da una sfortunata combinazione di due malattie: un linfoma di Hodgkin al terzo stadio e il morbo di Chron. Ma immaginate la sua sorpresa quando si sarà visto recapitare ilditramite ...

Vanity Fair Italia

