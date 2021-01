Omicidio di Concordia Sagittaria | ' lite degenerata' In carcere il marito

Laprimapagina : Concordia Sagittaria. Moses Ewere uccide la moglie Viktoria Osagie: omicidio davanti ai figli… - filippopuccioo : 'omicidio a Concordia' Mia mamma: i sarà da Sindacal 'Cavanella' Sempre mia mamma:sempre indians - MSator : RT @Bart__Alex: Venezia, nigeriano uccide a coltellate la moglie davanti ai figli L'elemento umano. Lo stile di vita. Per tutti noi, http… - UdineseTV : Omicidio Concordia: l'assassino di Victoria ha confessato - - infoitinterno : Omicidio a Concordia Sagittaria: uomo uccide la moglie -

CONCORDIA SAGITTARIA - Accoltellata dal marito davanti ai loro tre bambini, muore in un lago di sangue. L'ennesimo femminicidio ieri sera in pieno centro a Concordia Sagittaria.In base a una prima sommaria ricostruzione sarebbe esplosa una lite tra i due, sfociata nell'assassinio di lei. Osagie è stato arrestato e portato in carcere a Pordenone. Per ricostruire l'omicidio di ...