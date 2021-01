Diletta Leotta e Can Yaman: ormai è ufficiale! E instagram impazzisce (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ amore tra Diletta Leotta e Can Yaman e ormai manca solo una dichiarazione ufficiale. instagram impazzisce per le stories romantiche. Non aspettavamo altro che un segno dalla nuova coppietta Can Yaman e Diletta Leotta! ormai manca solo una dichiarazione ufficiale da parte di uno dei due, ma nè la star della soap opera turca “Daydreamer – Le ali L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ amore trae Canmanca solo una dichiarazione ufficiale.per le stories romantiche. Non aspettavamo altro che un segno dalla nuova coppietta Canmanca solo una dichiarazione ufficiale da parte di uno dei due, ma nè la star della soap opera turca “Daydreamer – Le ali L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman innamorati pazzi, ecco le foto #dilettaleottamatteomammì - BlogSocialTv1 : DILETTA LEOTTA HOT, “LO RIFAREI!!” #dilettaleotta #leotta #love #CanYamanInItaly #CanYaman #hot #Can #yaman.… - zazoomblog : Diletta Leotta e Can Yaman altro indizio sulla storia d’amore: sono stati insieme a Napoli? - #Diletta #Leotta… - cirogalluccio2 : @LaGio___ @BarbaraColosimo La sigla della canzone sta solo nella storia di can quella di diletta leotta e pini daniele e nn è la stessa cosa -