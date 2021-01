Calhanoglu e Hernandez positivi al Covid: il Milan recupera Ibra ma perde i due assi (Di domenica 17 gennaio 2021) Torna Zlatan Ibrahimovic, ma per mister Stefano Pioli arrivano altre brutte notizie: il Milan comunica che Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato sabato a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. “Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”, si legge nella nota del club rossonero. Il Milan lunedì sera alle ore 20.45 a Cagliari si presenterà senza i suoi due assi che, ancora di più durante l’assenza di Ibra, hanno trascinato la squadra e tenuto i rossoneri in testa al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Torna Zlatanhimovic, ma per mister Stefano Pioli arrivano altre brutte notizie: ilcomunica che Hakane Theosono risultatia un tampone molecolare effettuato sabato a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. “Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti”, si legge nella nota del club rossonero. Illunedì sera alle ore 20.45 a Cagliari si presenterà senza i suoi dueche, ancora di più durante l’assenza di, hanno trascinato la squadra e tenuto i rossoneri in testa al ...

