Cagliari-Milan | Di Francesco | “In campo con coraggio”

ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - AntoVitiello : Partenza del #Milan per #Cagliari posticipata a domani per permettere un altro giro di tamponi. - AntoVitiello : Test atletici di un'ora a Milanello per #Meite e domani dovrebbe iniziare a lavorare in gruppo. #Saelemaekers ancor… - pinoditta : @realvarriale @RaiSport @ClaMarchisio8 @RaiDue @Raiofficialnews Ma a me che me ne frega di Inter Juve, io tifo Cagl… - apietrafitta : RT @la_rossonera: ????? Il Milan partirà domani per Cagliari, prima la squadra di Pioli si sottoporrà ad un nuovo giro precauzionale di tamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Milan

Failure to get the better of the Old Lady at San Siro will undoubtedly cause Antonio Conte’s side to rue the last two results where they picked up one point from a possible six and face the prospect ...MILAN NEWS - Oggi giornata di vigilia di Cagliari-Milan. In conferenza stampa ha parlato Di Francesco, allenatore dei sardi. Ecco le sue parole.