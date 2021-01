Platini: «Inter-Juve la decide Ronaldo, un numero uno come me» (Di sabato 16 gennaio 2021) . Le dichiarazioni dell’ex 10 bianconero Michel Platini, ex fuoriclasse della Juventus, è stato Intervistato da La Gazzetta dello Sport. CRISTIANO Ronaldo – «Ronaldo è il numero uno dei ragazzi d’oggi come io lo ero per gli Juventini degli anni 80 e Sivori prima. Lui e Messi? Due fenomeni totalmente diversi. Uno piccolo e svelto, l’altro alto e forte. Due giocatori meravigliosi da 15 anni». LEGGI L’InterVISTA COMPLETA SU JuveNEWS24 PIRLO – «Pirlo era già allenatore in campo, perché non dovrebbe esserlo in panchina? Mi pare sia partito con la filosofia giusta, sempre alla ricerca dello spettacolo e del gol. Diamogli tempo, sarà importante la gestione. E lasciamo che ci siano dei romantici in panchina». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) . Le dichiarazioni dell’ex 10 bianconero Michel, ex fuoriclasse dellantus, è statovistato da La Gazzetta dello Sport. CRISTIANO– «è iluno dei ragazzi d’oggiio lo ero per glintini degli anni 80 e Sivori prima. Lui e Messi? Due fenomeni totalmente diversi. Uno piccolo e svelto, l’altro alto e forte. Due giocatori meravigliosi da 15 anni». LEGGI L’VISTA COMPLETA SUNEWS24 PIRLO – «Pirlo era già allenatore in campo, perché non dovrebbe esserlo in panchina? Mi pare sia partito con la filosofia giusta, sempre alla ricerca dello spettacolo e del gol. Diamogli tempo, sarà importante la gestione. E lasciamo che ci siano dei romantici in panchina». Leggi su ...

