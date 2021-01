Palazzo Chigi: ok spostamenti verso seconde case fuori Regione (Di sabato 16 gennaio 2021) Da oggi 16 gennaio, sarà possibile spostarsi verso le seconda case, anche se si trovano in un’altra Regione e anche se questa è di colore diverso. DPCM Natale, parla il premier Conte (screenshot video)Con il nuovo Dpcm firmato due giorni fa dal Presidente Conte entrano in vigore le nuove misure restrittive. Se nel Decreto pubblicato durante il periodo natalizio il testo avvertiva chiaramente che era possibile “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione”, ora invece la legge è cambiata in “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”. Il divieto di spostamento tra le Regioni vigerà sino al 15 febbraio. Ma ci si ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 gennaio 2021) Da oggi 16 gennaio, sarà possibile spostarsile seconda, anche se si trovano in un’altrae anche se questa è di colore di. DPCM Natale, parla il premier Conte (screenshot video)Con il nuovo Dpcm firmato due giorni fa dal Presidente Conte entrano in vigore le nuove misure restrittive. Se nel Decreto pubblicato durante il periodo natalizio il testo avvertiva chiaramente che era possibile “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione deglileubicate in altra”, ora invece la legge è cambiata in “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”. Il divieto di spostamento tra le Regioni vigerà sino al 15 febbraio. Ma ci si ...

