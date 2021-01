Lobby delle armi Nra in bancarotta | si riorganizza per resistere a Biden e giudici

(Di sabato 16 gennaio 2021) La notizia suona clamorosa, ma non rivoluzionerà le sorti della più grande e influenteamericana sulle. La National Rifle Association (NRA) ha presentato la richiesta di. Come si legge sul suo sito, l’intenzione è quella di reincorporarsi in Texas come organizzazione no-profit, in un’operazione che viene definita “Project Freedom”. L’annuncio deve essere letto in seguito alla battaglia legale innescata ad agosto dal procuratore generale di New York, Letitia James. La citazione in giudizio era stata giustificata con l’intento di sciogliere l’organizzazione, denunciando le sue continue violazionileggi che regolano il mondo senza scopo di lucro e gli enormi, neanche così trasparenti, introiti accumulati nel corso degli anni. L’accusa rivolta all’amministratore delegato, Wayne LaPierre, era ...

repubblica : Stati Uniti, la lobby delle armi finisce in bancarotta. E la procura vuole scioglierla - Agenzia_Italia : La più grande lobby delle armi Usa dichiara bancarotta e si trasferisce in Texas - maxbass82 : RT @unoscribacchino: USA. La National Rifle Association (#NRA), potentissima lobby delle armi, sta cercando di ricorrere a una legge fallim… - Ely_Vally : RT @unoscribacchino: USA. La National Rifle Association (#NRA), potentissima lobby delle armi, sta cercando di ricorrere a una legge fallim… - CGustone1 : @matteorenzi Ventriloquo delle lobby. -

Sfugge alle indagini a NY e si sposta in Texas. Negli Usa più armi in mano a meno persone. Boom di vendite nei mesi del lockdown. Il neo presidente ha dichiarato la violenza armata "una crisi sanitari ...