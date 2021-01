LIVE Sci alpino, Slalom Flachau in DIRETTA: Stefano Gross rinasce ed è undicesimo! Guida Noel, fuori Vinatzer e Razzoli (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR ALLE 11.00 E ALLE 14.00 10.34: fuori anche Sala. Un disastro questo Slalom per gli azzurri che non riescono a restare in pista. Per ora qualificati Gross, Moelgg e Maurberger che però è a forte rischio, 28mo quando mancano ancora 30 atleti 10.34: 6 decimi di ritardo per Sala all’intermedio 10.33: Come Vinatzer, Liberatore esce di scena dopo pochissime porte. Un’ecatombe per gli azzurri 10.33: Ritardo ampio anche per Rochat che è 31mo a 2?89. Ora Liberatore e Sala 10.32: Ritardo pesante per il francese Lizeroux che è 31mo a 2?92 dal compagno di squadra Noel 10.29: Il tedesco Holzmann si inserisce davanti a Maurberger in 27ma posizione 10.28: Il ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR ALLE 11.00 E ALLE 14.00 10.34:anche Sala. Un disastro questoper gli azzurri che non riescono a restare in pista. Per ora qualificati, Moelgg e Maurberger che però è a forte rischio, 28mo quando mancano ancora 30 atleti 10.34: 6 decimi di ritardo per Sala all’intermedio 10.33: Come, Liberatore esce di scena dopo pochissime porte. Un’ecatombe per gli azzurri 10.33: Ritardo ampio anche per Rochat che è 31mo a 2?89. Ora Liberatore e Sala 10.32: Ritardo pesante per il francese Lizeroux che è 31mo a 2?92 dal compagno di squadra10.29: Il tedesco Holzmann si inserisce davanti a Maurberger in 27ma posizione 10.28: Il ...

