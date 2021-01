Inter, rimandata la prima data per Hakimi: accordo con il Real Madrid (Di sabato 16 gennaio 2021) L’Inter rimanda la prima data da versare al Real Madrid per il cartellino di Achraf Hakimi: lo riporta La Repubblica. Ecco la situazione L’Inter rimanda la prima rata da pagare al Real Madrid per il cartellino di Achraf Hakimi. Ecco l’indiscrezione di Franco Vanni di Repubblica su Twitter. «L’ Inter ha differito il pagamento del cartellino di Achraf Hakimi. Grazie a un accordo firmato nelle scorse settimane con il Real Madrid, la prima rata da 10 mln (su 40) sarà versata il prossimo 30/3. Il pagamento era previsto per lo scorso dicembre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) L’rimanda lada versare alper il cartellino di Achraf: lo riporta La Repubblica. Ecco la situazione L’rimanda larata da pagare alper il cartellino di Achraf. Ecco l’indiscrezione di Franco Vanni di Repubblica su Twitter. «L’ha differito il pagamento del cartellino di Achraf. Grazie a unfirmato nelle scorse settimane con il, larata da 10 mln (su 40) sarà versata il prossimo 30/3. Il pagamento era previsto per lo scorso dicembre». Leggi su Calcionews24.com

'L'Inter non compra nessuno, se prima non vende nessuno. Ma qualora riuscisse a centrare una cessione, non è detto che poi compri'. Parola di Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, che ...

Inter-Juve, è una sfida imperdibile in tutti i sensi

L’Inter ha minori ansie di squadra, semmai è la società a soffrire il logorio della vita finanziaria moderna, stipendi non pagati e cartello affisso “vendesi”, roba triste per un club che ha fatto la ...

