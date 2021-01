Don Patriciello | un prete “politicamente scorretto” nella Terra dei Fuochi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen – “Sono nato da un padre e una madre. Mio padre si chiamava Raffaele, mia madre Stefania. Mio padre era maschio, mia madre femmina. Sono loro eternamente grato per il dono immenso della vita. Genitore 1 e genitore 2 mi ricordano le prime addizioni alla scuola elementare. Un obbrobrio. Smettiamola. Facciamo le persone serie. E badiamo ai veri problemi del Paese”. Queste le parole di Don Maurizio, entrato in seminario dopo anni di lontananza dalla Chiesa cattolica, lasciando il suo lavoro di paramedico a seguito di un incontro con un frate francescano. Il sacerdote divenne parroco al quartiere di Parco Verde nel Comune di Caivano (sempre in provincia di Napoli)dei. Da anni è impegnatolotta per la tutela di quel territorio denunciando le morti per tumore ...