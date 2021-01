Ray Dalton: la sua “Don’t make me miss you” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ray Dalton torna con un nuovo singolo. Le radio lo passeranno a partire dal 22 gennaio. La canzone si intitola Don’t make me miss you ed è un inno alla positività. Lo stesso Dalton sostiene che il brano segna una svolta nella propria carriera. “Con Don’t make me miss you ho combattuto una battaglia”, dichiara l’artista. Chi è Ray Dalton? Ray Dalton è un cantautore statunitense, salito agli onori della cronaca dopo il brano Can’t Hold Us. Ma prima del successo, la carriera di Ray è stata tutta gavetta. Influenzato dai Fletwood Mac e da artisti come Amy Winehouse e Kanye West, un giovanissimo Ray entra nel coro della chiesa all’età di 6 anni. Dopo il liceo trova lavoro come istruttore di tennis ed intanto continua ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 15 gennaio 2021) Raytorna con un nuovo singolo. Le radio lo passeranno a partire dal 22 gennaio. La canzone si intitolameyou ed è un inno alla positività. Lo stessosostiene che il brano segna una svolta nella propria carriera. “Conmeyou ho combattuto una battaglia”, dichiara l’artista. Chi è Ray? Rayè un cantautore statunitense, salito agli onori della cronaca dopo il brano Can’t Hold Us. Ma prima del successo, la carriera di Ray è stata tutta gavetta. Influenzato dai Fletwood Mac e da artisti come Amy Winehouse e Kanye West, un giovanissimo Ray entra nel coro della chiesa all’età di 6 anni. Dopo il liceo trova lavoro come istruttore di tennis ed intanto continua ...

