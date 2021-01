Nuovo Dpcm: scuole, impianti da sci, visite ai parenti. Le regole in vigore dal 16 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da sabato 16 gennaio andrà in vigore il Nuovo Dpcm. Le misure contenute nel documento saranno valide fino al 5 marzo. Il Consiglio dei ministri, che si è riunito il 13 gennaio, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19. Lo rende noto un comunicato di palazzo Chigi. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020. Il decreto conferma, fino al 15 febbraio ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da sabato 16andrà inil. Le misure contenute nel documento saranno valide fino al 5 marzo. Il Consiglio dei ministri, che si è riunito il 13, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19. Lo rende noto un comunicato di palazzo Chigi. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020. Il decreto conferma, fino al 15 febbraio ...

