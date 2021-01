Milan, Kalulu: “Paragone con Desailly lusinghiero ma io sono ancora giovane” (Di venerdì 15 gennaio 2021) “sono orgoglioso, è stato il mio primo contratto da professionista. sono in un club storico, sono fiero di essere qui. Prima della gara di Praga mi ha chiesto di giocare centrale, è stato tutto semplice da lì. La gara col Parma è stata una sorpresa, è successo tutto velocemente ma credo di esserci riuscito. Non c’è stato tempo per realizzare tutto, è accaduto rapidamente“. Pierre Kalulu è una tra le rivelazioni più importanti di questa prima parte di stagione in casa rossonera. Il giovane difensore del Milan ha parlato ai canali ufficiali del club raccontando alcune particolarità della sua prima stagione tra i grandi: “Romagnoli mi ha dato consigli sul posizionamento, lavoriamo bene insieme. Parliamo tanto con gli altri ragazzi del reparto, giochiamo a calcio – ha detto -. Il ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) “orgoglioso, è stato il mio primo contratto da professionista.in un club storico,fiero di essere qui. Prima della gara di Praga mi ha chiesto di giocare centrale, è stato tutto semplice da lì. La gara col Parma è stata una sorpresa, è successo tutto velocemente ma credo di esserci riuscito. Non c’è stato tempo per realizzare tutto, è accaduto rapidamente“. Pierreè una tra le rivelazioni più importanti di questa prima parte di stagione in casa rossonera. Ildifensore delha parlato ai canali ufficiali del club raccontando alcune particolarità della sua prima stagione tra i grandi: “Romagnoli mi ha dato consigli sul posizionamento, lavoriamo bene insieme. Parliamo tanto con gli altri ragazzi del reparto, giochiamo a calcio – ha detto -. Il ...

