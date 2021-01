Lombardia in zona rossa, i sindaci di Lodi e Codogno: “Decisione che lascia sgomenti” (Di venerdì 15 gennaio 2021) La provincia autonoma di Bolzano, la Lombardia e la Sicilia saranno da domenica in zona rossa. Da quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio 2021. In Lombardia, alle perplessità del governatore Fontana, si aggiungono le proteste di alcuni sindaci, a partire da quelli di Lodi e Codogno, già tra le prime zone rosse nella prima ondata del Covid in Italia. ARTICOLO Zone d’Italia, come cambiano i colori delle Regioni da domenica 17 gennaio Lombardia zona rossa, i sindaci di Lodi e Codogno: ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) La provincia autonoma di Bolzano, lae la Sicilia saranno da domenica in. Da quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio 2021. In, alle perplessità del governatore Fontana, si aggiungono le proteste di alcuni, a partire da quelli di, già tra le prime zone rosse nella prima ondata del Covid in Italia. ARTICOLO Zone d’Italia, come cambiano i colori delle Regioni da domenica 17 gennaio, idi: ...

matteosalvinimi : ??#LOMBARDIA IN ZONA ROSSA!?? Dopo tutti i sacrifici fatti, il governo rispedisce la Lombardia in zona rossa...! Gu… - GiulioCentemero : ??#Lombardia zona rossa? È un attentato al sistema produttivo lombardo Decisione assurda che avrà conseguenze dramma… - Agenzia_Ansa : Alto Adige, Lombardia e Sicilia in zona rossa #ANSA - prest0nlogan : RT @GVCCIROSE: Wow Lombardia in zona rossa, che strano non l’avrei mai detto, infondo sono solo 11 stra cazzo di mesi che siamo praticament… - ENRICO21041968 : RT @Noiconsalvini: ???? ++ LOMBARDIA ZONA ROSSA, ASSESSORE GUIDESI: 'È UN ATTENTATO AL SISTEMA PRODUTTIVO LOMBARDO' ++ -