Lazio-Roma 3-0, Piccinini: “Giallorossi in difficoltà appena si alza l’asticella” (Di sabato 16 gennaio 2021) “La Roma quando si alza l’asticella sembra che vada in difficoltà, pur avendo potenzialità importanti. Stasera sono mancate anche le idee tattiche“. È questo il pensiero dell’opinionista di Sky Sport, Sandro Piccinini, in merito alla netta sconfitta nel derby da parte della Roma di Fonseca. Ko pesante con un 3-0 a favore della Lazio nel quale pesa soprattutto la prestazione negativa di Ibanez. “Ibanez ha sbagliato sul primo e sul secondo gol ma perché era in balia di un avversario che stava molto meglio di lui” ha chiosato Piccinini. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) “Laquando sisembra che vada in, pur avendo potenzialità importanti. Stasera sono mancate anche le idee tattiche“. È questo il pensiero dell’opinionista di Sky Sport, Sandro, in merito alla netta sconfitta nel derby da parte delladi Fonseca. Ko pesante con un 3-0 a favore dellanel quale pesa soprattutto la prestazione negativa di Ibanez. “Ibanez ha sbagliato sul primo e sul secondo gol ma perché era in balia di un avversario che stava molto meglio di lui” ha chiosato. SportFace.

