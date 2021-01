Guida TV: programmi di stasera, venerdì 15 gennaio 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 15.1.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 La musica che gira intorno Varietà RAI2 The Good Doctor/The Resident Serie TV RAI3 Titolo V Attualità RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Amici come prima Film ITALIA1 Freedom – Oltre il Confine Infotainment LA7 Propaganda Live Show REALTIME Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto Talent Show CIELO La Fidelitè Film TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Italia 6 Docureality NOVE I migliori Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di venerdì 15 gennaio 2021)aitv della prima serata di oggi,15.1., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 La musica che gira intorno Varietà RAI2 The Good Doctor/The Resident Serie TV RAI3 Titolo V Attualità RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Amici come prima Film ITALIA1 Freedom – Oltre il Confine Infotainment LA7 Propaganda Live Show REALTIME Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto Talent Show CIELO La Fidelitè Film TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Italia 6 Docureality NOVE I migliori Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog.

Che Dio ci aiuti 6 contro Daydreamer - Le ali del sogno: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 14 gennaio 2021? Auditel.

Giannuzzi (Confartigianato Imprese Catanzaro): "Calabria cenerentola d’Italia ma rimane regina del Mediterraneo"

Catanzaro – “Il momento è cruciale per il Paese. Le attenzioni sono tutte rivolte al Piano strategico nazionale di ripresa e resilienza, ovvero il programma di investimenti che l’Italia deve presentar ...

