Grande Fratello Vip 5: Pierpaolo Pretelli in crisi con Giulia Salemi dopo il colloquio con la psicologa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Momento di crisi per Pierpaolo Pretelli dopo un colloquio con la psicologa del Grande Fratello Vip 5: in ballo ancora il rapporto con Elisabetta Gregoraci. Serata difficile per Pierpaolo Pretelli dopo il colloquio con la psicologa del Grande Fratello Vip 5 sui suoi reali sentimenti per Giulia Salemi: "lei li considera un gesto d'istinto" ha detto il concorrente riferendosi ai colloqui avuti nel confessionale. L'atmosfera nella casa più spiata d'Italia si fa sempre più pesante e sono soprattutto i concorrenti chiusi nella casa di Cinecittà da settembre a farne le spese. dopo la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Momento diperuncon ladelVip 5: in ballo ancora il rapporto con Elisabetta Gregoraci. Serata difficile perilcon ladelVip 5 sui suoi reali sentimenti per: "lei li considera un gesto d'istinto" ha detto il concorrente riferendosi ai colloqui avuti nel confessionale. L'atmosfera nella casa più spiata d'Italia si fa sempre più pesante e sono soprattutto i concorrenti chiusi nella casa di Cinecittà da settembre a farne le spese.la ...

borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - DZuco31 : @Margi624 Uno era al Grande Fratello, l'altro cercava di fare politica con scarso successo. - carniat0 : RT @pietroboomin: Siamo fortunati ad avere una community di tv su twitter perché, al di fuori di noi, gli altri utenti di sto social, tra f… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, "io sarei perfetta": siluro contro Antonella Elia, chi vuole farle il posto (e lo confessa a Signorini) Liberoquotidiano.it Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi: l’avvocato rompe il silenzio

Adesso però sono in tanti a chiedersi sui social se Elisabetta Gregoraci abbia davvero denunciato Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Poco fa FanPage.it ha raggiunto l’avvocato per chiedere ...

Al GF Vip, Pierpaolo Pretelli è assalito dai dubbi e si confronta con Andrea Zelletta

Pierpaolo Pretelli sta attravesando un periodo di forti dubbi nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo le critiche ricevute dalla mamma e dal fratello, che non condividono la storia iniziata con Giuli ...

Adesso però sono in tanti a chiedersi sui social se Elisabetta Gregoraci abbia davvero denunciato Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Poco fa FanPage.it ha raggiunto l’avvocato per chiedere ...Pierpaolo Pretelli sta attravesando un periodo di forti dubbi nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo le critiche ricevute dalla mamma e dal fratello, che non condividono la storia iniziata con Giuli ...